Hvordan skape kjemi mellom to skuespillere som knapt har en scene i samme rom? Viaplays nye film løser det elegant.

Men kanskje treffer krimdronning Camilla Läckbergs film oss litt vel nært?

Anna (Lena Endre) roter rundt i baren mens hun snakker med den nye gjesten på karantenehotellet. Foto: Viaplay/Bad Flamingo

7 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Jøkel (Glaciär) Viaplay. Premiere 30. april. Regi: Baker Karim. Manus: Camilla Läckberg. Med: Lena Endre, Alexander Karim. Sverige. Drama. Vis mer

Lei av å ha vennetreff over Zoom? Trøtt av å holde minst to meters avstand når du våger å ha besøk? Koronapandemien har satt sitt preg på verden, og hvordan vi omgås.

Det blir kanskje for virkelighetsnært med en film om to ensomme sjeler på karantenehotell. Men våger du deg på Glaciär, eller Jøkel som den heter på norsk, får du halvannen time i selskap med to strålende skuespillere.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn