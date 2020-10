Ingen ville utgi Jens Bjørneboes bok om «torturlignende forhold» i fengsel. Nesten 60 år etter er den ute.

– Uansett hvor mange skandaler Bjørneboe utløste, greide han å snu opinionen. Han fikk vist at metodene i fengslene var en skandale, sier forfatter Vigdis Hjorth.

Kaja Korsvold

I dag 08:07

Romanen Skapsprengeren Manfreds oppstandelse kunne ikke utgis, mente samtlige forlag i 1963. Grunnen var at Jens Bjørneboes Manfred-karakter var til forveksling lik virkelighetens skapsprenger Anker Rogstad. En statsadvokat og andre myndighetspersoner fra samme tid var også er lett gjenkjennelige.

Nesten 60 år etter, når alle de involverte for lengst er døde, blir boken tilgjengelig. I den beskriver Bjørneboe det han mener er torturlignende forhold for innsatte. Bjørneboe ble tatt for fyllekjøring i 1957. Forfatteren rømte landet og var tilbake først to år senere. Da ble han arrestert.