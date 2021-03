Dataspillet Axie Infinity er noe helt for seg selv. En helt vanlig hobbygamer kan få betalt 3500 kroner i måneden for å la seg underholde et par timer daglig.

Vanlige dataspill genererer penger til utviklere, distributører, youtubere og e-sportsutøvere. Gamere flest? De betaler selvsagt.

I 2017 fikk Alexander Larsen idéen om å snu det hele på hodet. Han hadde akkurat sluttet med profesjonell e-sport og var opptatt av hvor viktige andre deltagere var for spillopplevelsen. I et onlinespill skaper gamerne selv mye av verdien. Burde ikke spillerne få noe igjen?