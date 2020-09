«Pust»: Livet er et nevrotisk pust i sivet

De står i køen på Ikea. Han spør om de skal lage et barn. Hun svarer omtrent ja, men nei, eller ja, altså nei. Og får ikke puste.

Mona Levin Teateranmelder i Aftenposten

Nå nettopp

«Nei, jeg mener ja. Jeg mener nei, men ja.» Og jeg tenker: at han orker. Et liv med en snakkemaskin som aldri trekker pusten. Som ikke vet hva hun vil eller mener. Skal vi gifte oss? Ja nei. Skal vi ha barn? Nei ja. Nei. Spørsmålet føles som et slag i trynet.

Duncan Macmillans stykke fra 2011 har «Lungs» som originaltittel. Det handler mye om ikke å få puste. Om å forsøke å være et godt menneske i en kaotisk tid. Om å drukne i hverdagens små og store problemer. Mange av dem innbilte. Mange virkelige.