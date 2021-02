Melodi Grand Prix: Slik skal NRK unngå nytt stemmekaos

En større folkejury står klar om teknikken kneler igjen.

Ulrikke Brandstorp vant til slutt fortjent i MGP-finalen i fjor, selv etter NRKs stemmeskandale. Foto: Tore Meek/NTB

2020 var et spesielt år, også i Melodi Grand Prix. Under finalen i februar brøt NRKs teknologiske løsning for avstemning sammen. 38 millioner innsendte emojis ble for mye å takle, og i finalens første runde fikk ingen stemt.

En backup-jury på 30 personer som kun hadde hørt låtene, ikke sett finaleshowet, avgjorde hvilke fire artister som gikk til gullfinalen. «Tidenes skandale», sa Morten Thomassen, leder av MGP-klubben, til Aftenposten. En rekke artister og managere gikk også hardt ut mot NRK og følte seg bortdømt.