Hulsker sier at han ikke ville utsette vekteren for rasisme. Sier at bråket på karaokebaren startet med en sketsj.

Bernt Hulsker erkjenner kun straffskyld på et av tiltalepunktene etter hendelsen på VGTVs julebord. Han sier han ikke har ment å fremme rasistiske ytringer.

Da A-magasinet møtte Hulsker i 2021, var karrieren hans på vei opp. Etter hendelsen i mars har han ikke vært til stede i offentligheten.

5. okt. 2022 09:08 Sist oppdatert nå nettopp

Programlederen er tiltalt for rasistiske ytringer overfor en vekter på karaokebaren Syng Mer. Han er også tiltalt for «hensynsløs adferd».

Hendelsen fant sted under VGTVs julebord i mars. Han er tiltalt for å ha sagt «jævla neger» og «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut».

– Nei, sier Bernt Hulsker på spørsmål om han erkjenner straffskyld for første tiltalepunkt, som handler om de rasistiske ytringene.

Dette har endret seg siden juli, da advokaten fortalte til NRK arrow-outward-link at Hulsker erkjente straffskyld for hele tiltalen.

Profilen forklarer hvorfor han svarte nei. Han er usikker på om ordet «jævlig» ble sagt, men mener det er sannsynlig at han har sagt N-ordet. Dermed erkjenner han en del av tiltalen.

Men han kan ikke huske å ha sagt «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut». I alle fall ikke overfor dørvakten ved Syng, Jwan Rasho. Han utdyper senere at det også handler om at han ikke har hatt en rasistisk intensjon.

– Ikke et rasistisk fiber i denne kroppen her

– Jeg kjenner meg selv. Det finnes ingen intensjon om å prøve å utsette ham for en rasistisk ytring her.

Han åpner for at han husker feil. Han var beruset. Hulsker opplyste også om flere fysiske helseproblemer. Hvis setningen faktisk ble sagt, må det ha vært i en humorsetting overfor vennene, mener han.

– Kanskje skal jeg gjøre bot for det jeg nettopp har sagt spontant, også blir det to feil.

Den tidligere fotballspilleren forteller om en karriere der inkludering har vært sentralt. Hulsker sier han har engasjert seg konkret i dette arbeidet, blant annet gjennom Plan. Hans nærmeste venn har opprinnelse fra nabolandet til den fornærmede Rasho.

– Det er ikke et rasistisk fiber i denne kroppen her.

Startet med parodi

Ifølge Hulsker startet hendelsen med at han gjorde en parodi av en sketsj fra komiker John Cleese. Det var en satire som spinner rundt setningen «don’t mention the war». Hulsker beskriver det som å gå frem og tilbake mens han gjør «de hilsenene der».

Under utspørringen kommer det frem at det er snakk om en nazihilsen. Det stemmer overens med det vekteren Jwan Rasho sier.

Vekteren forteller at han observerte nazihilsener og fulgte med på Hulsker en liten stund. Etter å ha sett ham tilnærme seg noen jenter i baren, bestemte han seg for å kaste han ut. Rasho sier han ba Hulsker rolig om de kunne ta to ord. Hulsker reiste seg.

– Han sa: jævla neger. Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut? sier Rasho.

Det var tydelig for Rasho at dette var rettet mot ham. I etterkant har han vært lei seg og såret. Det er første gang han opplever noe slikt etter at han kom til landet for seks år siden.

– Jeg følte meg sett ned på og tråkket på. Det var en forferdelig opplevelse.

Etter en stund kommer Hulsker tilbake. Profilen sier det var for å hente jakken sin. Da Rasho oppdager han, kaster han ham ut. Begge forteller at dette ble en fysisk konfrontasjon. Hulsker mener Rasho var unødvendig voldsom. Rasho mener det var behov for å være fysisk.

– Jeg er veldig lei meg

Hulsker svarer «ja» på spørsmål om han erkjenner straffskyld på det andre tiltalepunktet. Det handler om «hensynsløs adferd». Han gjør dette fordi han har vært utagerende og uvøren, forteller han. Det kommer også frem at han ønsker å legge seg flat overfor offentligheten.

– Jeg vil igjen be om unnskyldning til den fornærmede. Jeg er veldig lei meg for at vi sitter her, sier Hulsker.

Fakta Tiltalepunktene 1. Straffeloven § 185 første ledd første punktum, jf. annet ledd for forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig å ha satt frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen blant annet på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Grunnlag: Onsdag 9. mars 2022 i tidsrommet 00.00 til 02.00 på karaokebaren «Syng Mer» ved Arbeidersamfunnets plass 1 i Oslo, uttalte han overfor vekter Jwan Hussein Rasho blant annet «Jævla neger» og «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» eller lignende i forbindelse med at han ble bedt om å forlate karaokebaren. 2. Straffeloven § 266 for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd å ha krenket en annens fred. Grunnlag: Til tid og på sted som beskrevet under post I forholdt han seg som der beskrevet overfor Jwan Hussein Rasho. Vis mer

Hendelsen skjedde på denne karaokebaren i Oslo sentrum.

Hulsker risikerer bot eller fengsel i inntil tre år for brudd på den såkalte «rasismeparagrafen». Det gis likevel sjelden mer enn én måned fengsel i slike saker.

Han er også tiltalt for såkalt «hensynsløs adferd». Her er strafferammen bot eller fengsel inntil to år.

Fakta Tre saker med «Rasismeparagrafen» I 2012 avgjorde Høyesterett at en mann skulle dømmes til 18 dagers betinget fengsel og bot på 15.000 kroner for å ha kommet med rasistiske utsagn mot en dørvakt på et utested i Stavanger. Han sa blant annet «jævla neger».

Det samme ble sagt da Høyesterett forkastet anken fra en 24-åring i 2018. Skjellsordene ble rettet mot en annen mann en lørdagsnatt på torget i Halden. Mannen ble dømt til ti måneder betinget fengsel med en prøvetid på to år.

I 2020 ble en kvinne dømt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot en ung gutt. «Dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending», var blant ytringene som ble fremsatt i en gatekjøkkenkø i Elverum. Hun ble også dømt for vold mot politiet etter å ha sparket en betjent i leggen. Den samlede dommen ble delvis ubetinget fengsel i 36 dager. Vis mer

«Det jeg gjorde, var helt forferdelig»

– Konsekvensene i etterkant er at jeg mistet jobben i VGTV. Jeg mistet engasjement i Discovery og i Nent. Og at jeg mistet managementet mitt, sier Hulsker.

Han beskriver likevel skammen som størst.

Etter hendelsen forsvant Hulsker fra VG-podkasten «Enkel servering». En måned etter gikk han ut på Instagram arrow-outward-link og beklaget for å ha oppført seg som en «idiot» på en jobbfest.

Han gikk ikke inn i detaljer, men forklarte at han hadde vært alvorlig syk. Mye alkohol hadde påvirket negativt.

VGTV og Bernt Hulsker avsluttet samarbeidet i mai 2022.