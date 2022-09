En veteran skjærer til beinet

Flere øyeblikk av solid americana-gull fra Jonas Fjeld.

Jonas Fjeld blir 70 år om én uke. Det markeres med ny musikk.

Nå nettopp

Det siste tiåret har det vært mye snakk om såkalt «nordicana» i den norske musikkbransjen. Med rette, for de nye, unge artistene som spiller sin vri på amerikansk folk, country og rock, er mange og gode. Bare de siste par ukene er det kommet solide album fra for eksempel Louien og Embla and the Karidotters.

Samtidig må det være lov å minne om at noen artister har gått ned denne støvete landeveien før dem også. Som Jonas Fjeld, mannen som i disse dager er på vei inn i «70-sonen», som plateselskapet beskriver det. Fjeld har spilt inn ting innen alle de sub-sjangrene som kan puttes inn i begrepet «americana». Og han har gjort det med stil og kvalitet.