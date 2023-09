«Miss Saigon»: Imponerende i alle ledd

Krig, kjærlighet og død, til dramatisk og vakker musikk og med håndplukkede skuespillere/sangere, er en uslåelig kombinasjon.

The American Dream – Engineers forlorne drøm om penger og ære. Vis mer

Publisert: 02.09.2023 19:45

Vietnamkrigens siste dager, med amerikanernes hals-over-hode-tilbaketrekning fra Saigon, er det historiske bakteppet. Tenk den panikkartede amerikanske tilbaketrekningen fra Afghanistan og Talibans påfølgende tilbakekomst, og si at dette ikke er relevant teater! Med storslagen musikk, maskingeværild og Huey-helikoptrenes karakteristiske flakk-flakk-flakk til.

Saigon koker av mennesker, sykler, neonlys, barer og bordeller, og det livet som leves skjult under steiner. Over henger det typiske hekletøyet av elektriske ledninger. Alt dette, samt et persongalleri som byr på store overraskelser gjennom to dramatiske akter, en sannferdig og tragisk kjærlighetshistorie (bygget over Puccinis «Madama Butterfly»), og du går ut av Folketeateret med røde, tåredryppende øyne og et opprørt indre.