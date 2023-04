John Malkovich: – Verden er korrupt

– Løser politikk problemer? Nei, mener skuespilleren som ikke har stemt siden 70-tallet.

John Malkovich besøkte filmfestivalen i Berlin med premiere på filmen «Seneca – On the Creation of Earthquakes».

11.04.2023 13:49

BERLIN (Aftenposten): – Amerika er ikke den mest ideelle ynglingsplassen for intellektuelle, sier John Malkovich. Han mener slike miljøer alltid har vært mistrodd av amerikanere.

Vi er fire journalister som har fått innvilget intervju med skuespilleren under filmfestivalen i Berlin. Malkovich er i byen for å promotere kunstfilmen «Seneca – On the Creation of Earthquakes». Han spiller stoikeren som var keiser Neros rådgiver.