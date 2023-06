Gjør det godt å høre på rock igjen

Lucinda Williams har Springsteen og Scialfa i koret når hun er på plass igjen.

Tilbake etter slag: Lucinda Williams. Vis mer

Lucinda Williams (70) brukte lang tid på å finne det musikalske uttrykket hun var ute etter. Dette skriver hun om i selvbiografien «Don’t Tell Anybody the Secrets I Told You», som ble utgitt for noen måneder siden.

I den tidlige perioden av karrieren sang hun folk og country mens hun tenkte på Velvet Underground og den elektriske Dylan. Hun ønsket nemlig å bli rockeartist. Da Williams hørte det første albumet til The Pretenders i 1980, falt noe på plass.