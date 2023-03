Norge er ett av landene med høyest tillit til nyheter. Men alt er ikke rosenrødt.

Det kommer frem i Medietilsynets siste rapport om folks nyhetsvaner.

Tallene viser at folk har mer tillit til mediene som institusjoner enn til journalistene. Det sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

28.03.2023 06:55 Oppdatert 28.03.2023 07:23

Tilliten til redaktørstyrte medier som Aftenposten, NRK, VG og TV 2 er generelt høy i den norske befolkningen. Det er disse mediene folk flest går til når de skal oppdatere seg på nyhetene. Det kommer frem i den siste rapporten fra Medietilsynet.

Samtidig oppgir to av ti at de ikke benytter seg av redaktørstyrte medier som nyhetskilder. I stedet bruker de alternative medier. Bare én prosent oppgir at de ikke følger med på nyheter i det hele tatt.