Flere norske og internasjonale storheter er tilbake med nytt. Men morsomt er en brødreduo fra Amerika.

19.05.2023 12:29

Hva spiste dere egentlig i studio, Fieh? Noe sterkt må det ha vært, for «Inbox» er tredje single på rad som imponerer. Soulpopen flyter liksom helt uanstrengt og fint frem, denne gang toppet med et herlig pianospill som både ligger under og krydrer over resten av musikken. Stor kvalitet.