I natt dukket det opp et verk på treveggen som omgir rivingsområdet til Y-blokken i Regjeringskvartalet. Verket viser et bilde av den spanske kunstneren Pablo Picasso som holder opp sin høyre hånd for å markere motstand mot at bygget rives.

Mannen som står bak er ingen hvem som helst. Gatekunstneren AFK opptrer anonymt, men har likevel fått mye omtale på grunn av sine mange kunstverk i det offentlige rom.

Det skapte voldsom medieoppmerksomhet da et bilde av en naken Sylvi Listhaug dukket opp på en husvegg i Bergen natt til 2. påskedag i 2018. Mannen bak det kontroversielle verket var samme kunstner som i natt besøkte Y-blokken.

– Påminnelse om da vi seiret over fascismen

Denne gangen er det altså Picasso og Y-blokken som er i fokus. Aftenposten har vært i kontakt med kunstneren selv. Via e-post bekrefter han at han står bak kunstverket.

– Det er jeg som står bak. Hadde det ikke vært for min egen uvitenhet, ville jeg blitt med i kampen for lenge siden. Jeg tror det er denne samme uvitenheten som har drevet frem denne beklagelige politisk beslutning, skriver han i sin e-post.

På sin egen facebookside utdyper han hva han vil med verket:

– Det er i tider som disse, preget av usikkerhet og uro, at vi skal verne om alt som er et symbol på våre beste verdier, ikke rive dem ned. Y-blokken er et symbol på sosialdemokrati og en påminnelse om en tid da vi seiret over fascismen, skriver kunstneren.

Han viser videre til at Y-blokken ikke ble hardt skadet under terrorangrepet i 22. juli, og at Y-blokken er bygget for å stå i tusen år.

– Jeg kan ikke la være å føle meg litt kvalm når tanken på dette utsøkte kunstverket blir rasert bare for å bli erstattet av mer nyliberal arkitektur. Jeg er sikker på at Pablo Picasso vil snu i graven sin med tanken på dette verket som henger andre steder enn der han hadde tenkt, skriver kunstneren.

Bildet av Listhaug skapte kraftige reaksjoner og ble sprayet over med maling. Ved hjelp av neglelakkfjerner klarte noen studenter å restaurere bildet.

Bildet ble senere auksjonert bort for 500 000 kroner.

Fjernet av statsbygg

Kort tid etter at AFK laget bildet ved Y-blokken, ble det fjernet av Statsbygg. Dette bekreftes av kommunikasjonsdirektør Hege Nja Aschim.

– Byggeplassgjerdet ryddes én gang i døgnet unntatt i helgene. Det er vanlig prosedyre. En viktig årsak er at gjerdet markerer inngangen til et byggegjerde og skal markere skillet mellom et anleggsområde og hvor andre kan bevege seg fritt. Da er det vanskelig å kombinere med politiske markeringer eller kunstneriske uttrykk eller reklame, sier hun.

Nja Aschim understreker at dette er vanlig rutine på alle byggeplassene til Statsbygg.

– Hvorfor måtte dere fjerne dette verket, kunne det ikke fått lov til å henge litt lenger?

– Vår kontraktspartner har oppdraget med å rydde dette gjerdet. De har imidlertid ikke kompetanse til å ta stilling til hva som skal henge der. Derfor er beskjeden at alt skal bort, med mindre det er noe Statsbygg har gitt tillatelse til.

– Skiller dere ikke mellom politisk reklame og kunsterniske uttrykk?

– Et byggegjerde er ikke et sted for noen av delene, med mindre det er avtalt med Statsbygg. Det mest naturlige ville vel vært at kunstneren selv kontaktet Statsbygg hvis dette skulle vært tatt vare på, før det ble påført veggen.

