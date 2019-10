Ronan Farrow lanserte boken Catch and kill med undertittelen Lies, spies and a conspiracy to protect predators 15. oktober. Da var nok sjefene på Farrows gamle arbeidsplass i TV-kanalen CBS, lynraske til å skaffe seg et eksemplar for å finne ut hvor dårlig de ville komme ut av det.

Den prisbelønt gravejournalisten Farrow er advokat og sønnen til Mia Farrow og Woody Allen. Boken er en slags journalist-memoar, lansert under sjangeren «true crime». Den beskriver Farrows arbeid med å avsløre filmprodusenten Harvey Weinsteins årelange trakassering av og overgrep mot kvinner.