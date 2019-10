Tamme låter og mye kos

Jeg må innrømme at jeg ble nysgjerrig når Telenor arena lokker med at den canadiske Grammy-vinneren Michael Bublé holder sitt største og «mest rørende show i Norge noensinne» denne kvelden. Det er jo noe unektelig noe ufrivillig komisk med sjangeren, som gjør at jeg tenker at Bublé – selv navnet er jo pompøst (!) – har en viss ironisk distanse til den.

Men så ser jeg at hans offisielle hjemmeside er sponset av Rolex. Og han reklamerer for sin egen kvinneparfyme. Men han fyller altså nesten arenaen, har gitt ut et tosifret antall album, og solgt millionvis av dem. Det var altså plass til en jazzpreget smørsanger, en som skapt sin egen plass og blitt værende.