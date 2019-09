En maidag i 1965 ble en rabbi hentet fra sitt hjem i Damaskus og ført til et fengsel i den syriske hovedstaden. Der satt den israelske fangen Eli Cohen, torturert, medtatt og resignert. Han ville prate og skrev et siste brev til sin kone hjemme i Israel. «Jeg ber deg, min kjære Nadia, om å ikke bruke tiden på å gråte over noe som allerede er passert. Konsentrer deg om deg selv, og se frem mot en bedre fremtid!»

54 år senere er historien om Israels mest berømte spion, en ung sjarmør som nesten lurte seg inn i Syrias regjering, blitt til Netflix-serien The Spy. Den skildrer forholdet mellom Eli og Nadia, men også hvordan Israel skapte spionen Karel Amin Thaabet, ødela mennesket Eli Cohen og endte opp med å vinne Seksdagerskrigen.