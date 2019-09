Optimist er en jukeboxmusikal, det vil si at et knippe sanger fra en songwriter skrus inn i et oppdiktet plot. Publikum kjenner de fleste sangene og gleder seg til hvilken som dukker opp og driver handlingen videre.

I Optimist er det fjorten handlinger eller så: Det nærmer seg premiere i stormfart og komponisten Valentin Sibelius (Hoff Mittet i burgunderrød silke) har skrivesperre. Butleren hans (Jan Martin Johnsen), som gjør det meste av jobben og dessuten elsker Valentin, får sparken.