På Eidsvoll plass sang de som hadde møtt opp kjente sanger som «Nå skinner sola i vinduskarmen», «Bamses fødselsdag», «En solskinnsdag», «Grevling i taket» og «Dyrene i Afrika».

Bakgrunnen for protesten er at regjeringen i 2017 fjernet sang fra den overordnede delen av læreplanene, og at regjeringen nå foreslår å fjerne sangen fra den nye læreplanen for norskfaget, som skal gjelde fra høsten 2020. Det betyr at det vil bli valgfritt for norsklærere i barneskolen om det skal synges i klasserommet.