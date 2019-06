«I'm hitch hikin' all day long, got what I can carry and my song. I'm a rolling stone just rolling on, catch me now 'cause tomorrow I'll be gone».

Hovedpersonen i åpningslåten på Bruce Springsteens 19. studioalbum Western Stars minner om kjente figurer i Bruce Springsteens univers. Disse vanlige amerikanerne som er «born to run» og legger ut på «thunder road» i jakt på lykken, eller i det minste et anstendig liv, men som sjelden finner det de søker. Her er en ny på vei ut, men hvor ender det?