«Dirty Dancing» får ny oppfølger

1980-tallsklassikeren «Dirty Dancing» får en oppfølger, og Jennifer Grey – som spilte «Baby» i originalfilmen, vil dukke opp foran kamera denne gangen også.

Jennifer Grey spilte hovedrollen i den populære originalfilmen. Nå dukker hun opp i en oppfølger til «Dirty Dancing». AP

NTB

Nå nettopp

Det planlegges en slags romantisk og nostalgisk film som alle «Dirty Dancing»-fans har ventet på, sier sjefen i filmselskapet Lionsgate, Jon Feltheimer.

Originalfilmen fra 1987 skildrer den umulige kjærlighetsaffæren mellom tenåringen Frances «Baby» Houseman (Grey) og danselæreren Johnny Castle (Patrick Swayze). Handlingen er lagt til 60-tallet.

Filmen ble en stor suksess, der den sørget for nærmere 2 milliarder dollar til kinolukene. Filmlåten «(I've Had) The Time of My Life» fikk både Oscar og Golden Globe og replikken «Nobody puts Baby in the corner» har gått inn i historien.

Så langt har det ikke kommet noen detaljer om handlingen i den planlagte oppfølgeren.

I 2004 kom oppfølgeren «Dirty dancing: Havana Nights», der Patrick Swayze var å se i en liten rolle. Swayze døde av kreft i 2009.