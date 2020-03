Paradoksene står i kø når det klassiske musikklivet nå begynner å ta ordet om klimakrisen. Det flys dirigenter og solister mellom verdens symfoniorkestre hele tiden, og tradisjonene for å skjerme konserthusene mot politiske spørsmål er lange. For hva kan vel den ordløse musikken gjøre, annet enn å være et frirom for skjønnhet og dyp, menneskelig mening?

Noe skjer uansett. I januar inviterte Oslo-Filharmonien byens 5.-klassinger til produksjonen «Klangen av klima» og torsdag kveld annonserte dirigent Joshua Weilerstein fra podiet at vi hadde en sjelden konsert i vente.