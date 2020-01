– Dette er historisk, sa David Courier, øverste programsjef for Sundance, etter å ha vært vitne til det han fastslo var den lengste stående applausen på filmfestivalen noensinne.

Det var filmen Us Kids som mottok denne hyllesten. Skildringen av kampen for våpenreform, som ledes av ungdommene som overlevde skoleskytingen i Parkland, gjorde dypt inntrykk på publikum. De gråt, heiet og klappet seg igjennom 90 minutter med tragedie, men også håp for en tryggere fremtid for våpennasjonen USA.