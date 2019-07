NRK trekker «jødesvin»-vits

NRK trekker den omdiskuterte «jødesvin»-vitsen fra sine nettsider etter massiv klagestorm, melder NRK fredag morgen.

Vitsen er laget av Norske Grønnsaker og er blitt publisert på NRK Satiriks. NRK skriver at de har mottatt over 300 klager på sketsjen på NRKs klageorgan Kringkastingsrådet.

Sketsjen viser en mann som spiller Scrabble mot en ortodoks jøde. Mannen har bokstaver som staver ordet «jødesvin», og mannen kvier seg for å sanke inn poeng for å legge det støtende ordet ned på spillbrettet.

Beklager til de jødiske miljøet

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK skriver i beklagelsen at intensjonen med sketsjen var å vise at man ikke skal bruke slike ord, men at intensjonen åpenbart ikke var tydelig nok og at man i arbeidet med sketsjen har undervurdert den historiske betydningen i ordet «jødesvin».

– Vi visste selvsagt ordet var brutalt og krenkende, og i denne konteksten måtte ordet være krenkende for at sketsjen skulle fungere. Men ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge enn hva vi dessverre var klar over. Så vi beklager bruken av ordet, skriver Halvorsen.

Han beklager også overfor alle i det jødiske miljøet, som har tatt belastningen denne uken.

Over 300 klager

NRKs klageorgan Kringkastingsrådet mottatt over 300 klager etter sketsjen, som ble sendt tirsdag i forrige uke.

Onsdag meldte Dagbladet at journalist og forfatter Mona Levin klaget NRK inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for sketsjen.

– Jeg oppfatter denne «underholdningen» som antisemittisk. Jeg har klaget det inn for antisemittisme, nazistisk ordbruk og hets mot jøder. Selve bruken av ordet «jødesvin», sa Levin onsdag til Dagbladet.

NRK har tidligere svart på kritikken med at intensjonen med sketsjen har vært det motsatte, å vise at man ikke skal bruke slike ord.

– Vi ser i ettertid at ordet var for sterkt, for krenkende og har såret mange unødvendig, og at vi skulle ikke brukt det, sier NRKs etikkredaktør og fungerende kringkastingssjef Per Arne Kalbakk, til NRK.

Ba NRK snu

Forfatter og regissør, Monica Csango, har engasjert seg i debatten og ba NRK om å avpublisere videoen mandag denne uken.

– Det er ikke for sent å snu. Dere kan fremdeles si at dere tok feil, og det synes jeg hadde vært på sin plass. Den lille jødiske minoriteten trenger dere. Vi trenger å vite at dere støtter oss, og at vi ikke blir hånet med antisemittisk hets på NRK, skrev hun da.

Dagen etter svarte Charlo Halvorsen Casango i Aftenposten, hvor han skrev at NRK ikke hadde vært tydelige nok i sin humor.

– Vår lærdom i denne saken er at vi kanskje ikke har vært tydelige nok. Enkelte har oppfattet sketsjen med nær motsatt poeng enn hva utgangspunktet var ment. Det må vi naturligvis ta på egen kappe. Ordet som brukes, er et svært sterkt virkemiddel, opplyste Halvorsen.

Videre forklarte Halvosen at han forsto at bruken av ordet i seg selv kunne være støtende for mange, likevel tok det ytterlige tre dager før NRK fjernet sketsjen.

Omstridte stunt

NRKs satireprogram NRK Satiriks har flere ganger kommet i søkelyset det siste halvåret for sine sketsjer og stunt. I januar ble komikeren Yousef Hadaoui kastet ut av en Dagsnytt 18-sending, etter at han bannet og avbrøt seg selv og motdebattanter.

I mars lurte redaksjonen Resett til å publisere deler av Anders Behring Breiviks manifest. Fædrelandsvennen og avisen Dagen ble også lurt til å publisere et innlegg med direkte utdrag fra manifestet.

Under klimastreiken foran Stortinget 22. mars lurte Satiriks klimastreikende ungdommer ved at komiker Thomas Teige fra scenen utga seg for å være utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Fra scenen lovet han blant annet at regjeringen ville doble budsjettet til klimabistand og stanse oljeproduksjonen fra 2032. Flere ungdommer reagerte på stuntet.