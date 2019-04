«Frustrerte fruer»-skuespiller møtte i retten tiltalt for å ha betalt bestikkelser

Rettsmøtet er ventet å starte senere onsdag, men Huffman var på plass flere timer i forkant.

Huffman, kjent fra tv-serien «Frustrerte fruer», er blant en rekke foreldre som er tiltalt for å ha jukset og betalt bestikkelser for å få barna sine inn på eliteuniversiteter som Yale og Stanford.

Huffman skal ha betalt 15.000 dollar slik at hennes datter kunne jukse i en opptaksprøve til et universitet.

Også skuespiller Lori Loughlin, kjent fra tv-serien «Under samme tak», er ventet å ankomme domstolen i Boston onsdag.

Loughlin ble pågrepet i mars, og ble løslatt mot en kausjon på 1 million dollar, som tilsvarer.

Hun og ektemannen Mossimo Giannulli er begge tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, snaue 3 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass i rolaget til University of Southern California til tross for at ingen av dem drev med roing.

Saken skal være den største i sitt slag som noen gang er blitt brakt inn for domstolene av USAs justisdepartement.

Verken Huffman, Loughlin eller Giannulli har uttalt seg offentlig om saken.