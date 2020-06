J.K. Rowling forsvarer retten til å snakke om transpersoner

Skaperen av Harry Potter-universet har lenge blitt kritisert av trans-aktivister for flere av hennes innlegg på sosiale medier. Til tider har kritikken bikket over i grovt språk og trusler om vold, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Den nyeste kritikken mot Rowling kom etter at forfatterne gjorde narr av bruken av begrepet «folk som har menstruasjon». Daniel Radcliffe, som spiller Harry Potter i filmatiseringen av bøkene, var én av dem som kritiserte innlegget.

– Jeg nekter å bøye meg for en bevegelse som jeg mener gjør stor skade ved å forsøke å slette «kvinne» som en politisk og biologisk klasse, skriver Rowling.

Hengt ut for «like»

I det dypt personlige innlegget lister hun opp en rekke grunner til at hun er interessert i transseksualitet og viser til research hun har gjort om temaet. Noe av årsaken var knyttet til et bokprosjekt, mens andre grunner var dypt personlige.

– Hele tiden mens jeg har gjort research og lært, har det boblet over med anklagene og truslene fra trans-aktivister på Twitter, skriver Rowling, som viser til at det var en uheldig «like» som startet det hele.

– Den ene «like» ble ansett som bevis på at jeg tenkte feil og den vedvarende trakasseringen startet.

«OK å være forvirret»

Rowling skriver i innlegget at hun er bekymret for den sterke økningen unge jenter som ønsker kjønnsskifte, og antallet som ønsker å skifte tilbake til sitt opprinnelige kjønn fordi de angret på avgjørelsen, som «har endret kroppene deres for alltid og tatt fra dem fruktbarheten».

– Det er OK å føle seg forvirret, mørk, både seksuell og ikke-seksuell og usikker på hva eller hvem du er, skriver Rowling, som peker på at mange kvinner er livredde for trans-aktivister.

Den populære forfatteren åpner også i innlegget opp om et tidligere voldelig ekteskap og overgrep, men sier hun ikke søker sympati, bare forsøker å gi en forklaring.

– Jeg har en sammensatt bakgrunn, som former min frykt, mine interesser og mine meninger. Jeg glemmer aldri denne indre kompleksiteten når jeg skaper skjønnlitterære karakterer, og jeg glemmer det garantert ikke når det gjelder transpersoner, avslutter Rowling.