Kommunikasjonssjef ved det svenske hoffet, Margareta Thorgren, bekrefter overfor Aftenposten at prins Daniel kommer til Oslo i anledning Ari Behns bisettelse.

Prins Daniel er gift med kronprinsesse Victoria av Sverige. Enkelte svenske og norske medier har tidligere meldt at kronprinsessen vil delta i begravelsen, men kommunikasjonssjefen opplyser at det er prins Daniel som stiller på vegne av dem.

– Prinsen representer hele den svenske kongefamilien, opplyser Torgren.

Ingen vil delta fra det danske kongehus, bekrefter Fie Løkkegaard Friese, kommunikasjonsrådgiver ved det danske hoffet.

Geir Håkonsund, som uttaler seg på vegne av Ari Behns familie, er sparsom med detaljene rundt bisettelsen. Han bekrefter overfor VG at familiemedlemmer vil lese minneord i domkirken, men vil ikke si noe ytterligere om programmet.

– I tillegg til musikalske innslag, salmer og bønn vil det være minneord om Ari Behn som skal leses av familiemedlemmer, opplyser Håkonsund til avisen.

Bisettelsen starter fredag 3. januar klokken 13 i Oslo domkirke.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Stor pågang

Nyttårsaften ble det lagt ut kondolanseprotokoll for Ari Behn i Oslo domkirke. Torsdag formiddag var rundt 50 sider i protokollen fylt med hilsener fra flere hundre personer.

Onsdag var det lange køer for å få signere protokollen, og kirken holdt åpent utover åpningstiden for at alle i køen skulle få skrive sin hilsen til Behn.

– Du spredte lys og fikk dem rundt deg til å skinne, skriver en.

Karakteristikker som «en fargeklatt» og «helt spesiell» går igjen. Flere skriver at han vil bli sterkt savnet og aldri glemt.

Behn takkes dessuten for sitt bidrag til kunsten, og flere gjengir minner fra møter med ham på blant annet boksigneringer og kunstutstillinger. Mange skriver at de ikke kjente ham personlig, men likevel følte at de kjente ham.

Protokollen har ligget ute i domkirken, men var torsdag flyttet til kapellet på grunn av forberedelser til bisettelsen. Den ligger i kapellet til torsdag klokken 16 og i nattåpen kirke fra klokken 18 til klokken 6 fredag 3. januar.

Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember. Han bisettes fra Oslo domkirke fredag klokken 13.

Politiet iverksetter sikkerhetstiltak

I anledning bisettelsen til Ari Behn i Oslo domkirke fredag ettermiddag iverksetter Oslo politidistrikt rutinemessige sikkerhetstiltak.

I en mail til NTB opplyser leder for Felles enhet for operativ tjeneste, Johan Fredriksen, at bisettelsen er et privat arrangement, og at politiet hjelper arrangøren med å legge til rette for at bisettelsen kan gjennomføres på en sikker og verdig måte.

– Ut fra dem som er til stede vil det iverksettes noen rutinemessige sikkerhetstiltak, sier Fredriksen.

Politiet vil i forbindelse med bisettelsen blant annet gjennomføre noen trafikkregulerende tiltak i umiddelbar nærhet til Oslo domkirke, opplyser politiet.