Antonio Hill: Spansk krim med klassiske og filmatiske overtoner

Antonio Hill

De døde dukkenes sommer

Oversatt av Christian Rugstad

Bazar

Barcelona er ikke bare en attraksjonsrik turistmagnet og hjemmebanen til den makeløse ballmagikeren Lionel Messi, det er dessuten en by der romankunsten står sterkt. Fra Eduardo Mendozas omfattende og finlitterære forfatterskap i en glidende overgang mot den kommersielle profilen til navn som Carlos Ruiz Zafón og Ildefonso Falcones.

Det er i denne enden av spekteret Antonio Hill melder seg på. De døde dukkenes sommer er bind én i en allerede realisert krimtrilogi (originalen forelå i 2011), og gir bred plass for atmosfæremettede skildringer av en by som for å parafrasere Hamsuns febersyner av Kristiania i Sult, setter dype merker i alle som oppsøker den, noe mange nordmenn vil kunne underskrive på.

Hardkokt

Eller som Hill lar antihelten sin, den argentinskfødte førstebetjenten Héctor Salgado, formulere det: «Vakker uten å gjøre et nummer ut av det, rolig på overflaten, men med mørke kroker og med dette draget av snobbete eleganse som var like enerverende som betvingende.»

I kriminalromanens konfliktfylte ånd er det for det meste i de mørke krokene Salgado og det øvrige politikorpset oppholder seg. Det gjør de i en beretning som rommer adskillige referanser til både den hardkokte krimtradisjonen innstiftet av i første rekke Dashiell Hammett og Raymond Chandler, og til film noir-universet fra grovt regnet samme tidsepoke.

Resultatet kunne lett ha blitt en flat pastisj, et anstrengt forsøk på å blåse liv i en tilnærmingsmåte til kriminalitetens uttrykksformer som har gått ut på dato. Heldigvis viser det seg at Antonio Hill også kan stå på egne bein, og behendig klarer å vri seg unna de fleste av de innvendingene som strengt tatt kan rettes mot ham.

Mysteriet

Salgado er – jeg hadde nær sagt selvfølgelig – en plaget sjel, men han er ikke en parodisk plaget sjel, snarere blir han av en av sine kvinnelige kolleger beskrevet som å lide av «sunn melankoli», noe som i grunnen er betegnende for handlingsforløpet som helhet.

Etter å ha vært suspendert fra tjenesten for å ha banket opp en menneskesmugler, får Salgado i oppdrag å «lukke» saken om den unge rikmannssønnen Enric Castells, som under en rølpete fest angivelig skal ha falt ut av et vindu og rett i døden.

Det er ingen stor overraskelse at den årsaksforklaringen smått om senn må makuleres – det som er langt mer stimulerende er hvordan Hill samlet sett makter å løfte det ikke oppsiktsvekkende originale romanmaterialet sitt. Ved hjelp av gjennomtenkte og nennsomme virkemidler, tilfører han det flere og flere interessevekkende fasetter.

De toneangivende personene trer i fokus samtidig som deler av dem forblir skyggelagte. Det er alltid noe vi ikke får helt tak på, som glipper unna. Med andre ord settes det hederskronede mysteriet i høysetet. En prosess som gjør leseren til en undrende og vitebegjærlig co-pilot i etterforskningen, og ikke en passivisert og halvt svimeslått tilskuer til enda et sjelløst blodbad regissert av en seriemorder-fiksert forfatter.