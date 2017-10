Mørk Snøkvit i fargerik, men sprengt ramme

1 2 3 4 5 6 Snøkvit

Det hjelper ikke å være pen hvis man er slem. (Jaså?) Det Norske Teatret sparer ikke på noe når de presenterer teater for barn, det skal de ha. Hele teaterapparatet er i gang – vakkert, teknisk virkningsfullt og fantasieggende – uten at det virker overlesset.

Ensemblet, musikerne inklusive, er dritbra, for å holde oss til språkbruken i manuskriptet. Men akkurat manuskriptet er overfylt, tidvis underlig og noe betent i vår eksplosive samtid.

Det største problemet er at forestillingen er nærmest blottet for sjarm. Om det skal legges på manus eller regi er vanskelig å si.

Fakta: Snøkvit Musikal

Av Maria Tryti Vennerød og Julian Skar (musikk)

Det Norske Teatret, Hovudscenen

Regi Kjersti Haugen

Med Charlotte Frogner, Ingeborg S. Raustøl, Hermann Sabado, Audun Sandem, Jon Vegard Hovdal, Kai Kenneth Hanson, Amanda Kamara, Sarah Fransesca Brænne, Joakim Ousdal, Amina Sewali, Peiman Azizpour, Catharina Vu

Scenografi og kostymer Unni Walstad

Lys Torkel Skjærven

Koreografi Belinda Braza

Musikkansvarlig Svenn Erik Kristoffersen

Lyd Christopher Woxholtt

Dramaturg Anders Hasmo

På slottet oppdras prinsesse Snøkvit gjennom speilbildet av dronningen, den vakreste i riket, som ikke kan avfinne seg med at datteren aldri blir så vakker som hun selv.

Vi er altså et stykke unna både brødrene Grimm og Disney allerede der, og det er helt i orden, i og for seg. Uorden blir det når alle sidehistorier, med og uten løse tråder, skal hekles sammen rundt skjønnhetspremisset.

Gisle Bjørneby

Smak på det blå eplet!

Snøkvit rømmer fra hoffet, alle speilene og pudderparykkene, men selv i et knust speil kan moren, som er blitt heks og som hater både naturen og datteren, hypnotisere henne. I sin tur hater datteren sin mor, samtidig som hun lengter etter henne.

I slottshagen treffer Snøkvit gartnersønnen Jan Grøn, et enkelt naturbarn som vil at hun skal smake på det blå eplet, det som gir sannheten. Snøkvit rømmer videre, ut i den farlige skogen, og hun treffer de syv dvergene – her voksne kloakkarbeidere.

De sliter med all dritten som kommer fra slottet. Underforstått: selv dronninger og hoffjåler må på do, og arbeidere må rydde opp etter dem. Hva med å sprenge slottet, og det opp gjennom rumpa på dronningen? Som det skrevet står: « …. kuppar makta mens hu drit!»

Bæsjehumor får plutselig en helt annet kulør, og særlig når det blir happy ending i ruinene. Formodentlig skal ingen på do fra nå av.

Gisle Bjørneby

Sterke skuespillere

Ingeborg S. Raustøl gjør en oppsiktsvekkende innsats, ikke minst vokalt, som dronning og heks. Charlotte Frogners makter å spille keitete jentunge med den største sikkerhet, hun har full dekning for overgangen til ung pike, og hun synger som en drøm.

Men manus gir henne gjennomgående en splittet personlighet: hun elsker og hater og vil drepe og gifte seg om hverandre. Hermann Sabado som gartnersønnen står for det som er av sjarm her, men rollen er egentlig håpløs. Snøkvit kommer til å bli drittlei av ham.

Scenografi og lys har hovedroller her, og Unni Walstad og Torkel Skjærven gjør det maksimale ut av den åpne sceneløsningen – i det ene øyeblikket speilslott, i det neste farlig skog med malstrømslys (Snøkvits indre forvirring, får vi tro), og derpå dvergenes hus, kloakken og den eksplosive oppløsningen.

Trolsk og intens musikk

Julian Skars musikk er både tilgjengelig og avansert, elegant fremført under Ståle Sletners ledelse. Det delvis elektroniske lydbildet skaper trolske stemninger, og de underliggende rytmene gir intensitet.

Svenn Erik Kristoffersens arrangementer, spesielt i første del av den halvannen time lange forestillingen, er åpne og rike rundt vokalen (god lyd!), og ledemotiver forteller hvem som nærmer seg.

I siste del er det som om Skars musikalske oppfinnsomhet er oppbrukt. Dvergene blir Kaptein Sabeltann, hei og hå, men kanskje er det humor. Som ved hoffet kommer Belinda Brazas sprelske koreografi til sin rett. Hun har et særdeles godt grep på grupper og det individuelle i gruppen, og får fint frem kontrastene mellom hoffolk og rørleggere.