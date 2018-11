Stockholm (Aftenposten): En julidag for tre år siden danser Robyn i et kjellerrom i Stockholm, alene. Gulvet er rosa, den ene veggen er et stort speil. Hun har danset slik mange ganger, time etter time.

Bakerst i rommet står DJ-utstyr og en gammel synthesizer av typen Casio, og helt tilfeldig trykker hun ned to knapper samtidig. Ut kommer en tung blanding av rytmer og bass som setter seg i kroppen. Det er dette hun har danset etter.