Vi har hørt om filmen i over 45 år, og jo lengre den er blitt liggende i arkivene på grunn av juridiske og finansielle komplikasjoner, desto mer mytisk har den blitt.

I 1970 begynte Orson Welles å filme The Other side of the wind, det som i hans egne øyne skulle bli hans største film etter det spektakulære gjennombruddet med Citizen Kane – ofte omtalt som «tidenes beste film».