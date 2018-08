Dominerte Amanda-utdelingen

Prisene ble delt ut lørdag kveld i Haugesund, der Den norske filmfestivalen åpner søndag.

Adil Hussain fikk prisen for beste mannlige skuespiller for sin rolle i filmen, mens Iram Haq ble belønnet med prisen for beste manus.

– Tusen, tusen takk. Denne anerkjennelsen betyr utrolig mye for meg. Som veldig mange kanskje er denne filmen basert på og inspirert av mitt eget liv. Jeg har levd et utstøtt liv, fra mitt miljø fordi jeg ville være meg, sa regissøren da hun tok imot regiprisen.

– Og jeg håper at denne filmen kan være med og inspirere og motivere jenter – og gutter – til å følge drømmene sine og magefølelsen sin, sa regissøren da hun tok imot regiprisen, fortsatte hun.

Fakta: Den norske filmfestivalen Filmfestivalen har en historie tilbake til 1973, da en dugnadsgjeng i Drøbak arrangerte festival. Fram til 1986 ble de arrangert en rekke steder, men fra 1987 har den blitt holdt i Haugesund.

Kronprins Haakon er Den norske filmfestivalens høye beskytter, og Liv Ullmann er ærespresident.

Årets festival starter søndag 21. august og varer til torsdag 23. august.

Amandaprisen ble delt ut i Haugesund lørdag, men er ikke en del av selve festivalen.

Dobbeltliv

I filmen spiller Maria Mozhdah Nisha, som lever et dobbeltliv som lydig, pakistansk datter hjemme og en vanlig norsk jente ute. Men de to verdenene kolliderer brutalt når faren tar henne på fersken med kjæresten, og dermed blir hun sendt til slekt i Pakistan.

«Hva vil folk si» karakteriseres som «et rørende og gripende drama om det komplekse forholdet mellom en far og en datter».

Filmen hadde egne jentevisninger i flere byer på 11. oktober, som er FNs internasjonale jentedag. Totalt passerte den 100.000 solgte billetter.

To priser til Utøya-film

Andrea Berntzen vant prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Utøya 22. juli», mens Solveig Koløen Birkeland vant prisen for beste kvinnelige birolle i samme film. Erik Poppe var blant de nominerte for beste regi for filmen, og den konkurrerte også om å bli årets beste kinofilm.

«Thelma» dominerte lista da nominasjonene til Amandaprisen ble kunngjort tidligere i år. Den ble nominert blant annet for beste norske kinofilm, beste regi (Joachim Trier), beste kvinnelige skuespiller (Eili Harboe), beste mannlige skuespiller (Henrik Rafaelsen), beste kvinnelige birolle (Kaya Wilkins) og beste manus (Eskil Vogt og Joachim Trier).

Filmen hentet hjem priser for beste foto (Jakob Ihre), beste musikk (Ola Fløttum) og beste klipp (Olivier Bugge Coutté).

Folket valgte krigsdrama

Prisen Folkets Amanda gikk til «Den 12. mann», regissert av Harald Zwart. Filmen vant også priser for beste visuelle effekter og beste lyddesign. I sistnevnte kategori gikk prisen til Christian Schaaning, og det er hans fjerde Amandapris.

«Elias og Storegaps hemmelighet», med Simen Alsvik og Will Ashurst som regissører, vant prisen for beste barnefilm.

Årets ærespris gikk til forfatter Lars Saabye Christensen.