Raja kaster seg inn i debatten om fattigdom og lykke etter å ha lest saken om Øystein Sandsdalen (42). Sandsdalen er fattig, men likevel fornøyd.

Spørsmålet om fattigdom og lykke ble aktuelt etter at forfatter Martin Joyce Nygaard lanserte begrepet «fattigdomslykke». Poenget var å finne glede i et enkelt liv uten høy inntekt. Men at fattige mennesker også kan være takknemlige og lykkelige, må ikke forveksles med at de har det bra, mener Raja.