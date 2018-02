Marcus & Martinus avlyser konsert i Tyrkia

Duoen opplyser på sin Instagram-konto at de følger Utenriksdepartementets reiseråd og derfor velger å avlyse konserten. Saken ble først omtalt i VG.

– Vi beklager å måtte meddele dere at konserten er avlyst. Marcus og Martinius-teamet følger reiserådet til norsk UD og fokuserer på sikkerheten til artistene, danserne, bandet og fansen.

Etter først å ha tatt Norge og Norden med storm, har de to norske guttene virkelig slått an i Sør-Europa. I september i fjor spilte de for 70.000 fans i Athen.