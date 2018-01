Youtuber (19) må betale Dennis for ærekrenkelser: – Godt å få medhold

For en uke siden var saken oppe i Oslo tingrett. Vareide krevde da oppreisning etter at en 19 år gammel youtuber har anklaget ham for straffbare handlinger i flere videoer.

Fredag formiddag la den saksøkte selv ut dommen på sin Facebook-side. I domssluttingen kommer det frem at vedkommende dømmes til å betale Vareide erstatning for ikke-økonomisk tap med 50.000 kroner, samt å betale sakskostnader til Vareide på 90.000 kroner.

– Det er kjempedeilig å få medhold. Å få denne beskjeden var som forventet og håpet, men det er også en stor lettelse for meg, sier Dennis Vareide til Aftenposten.

Vareide krevde i utgangspunktet 130.000 kroner for ærekrenkelser og et tilsvarende beløp i saksomkostninger.

– Pengene var ikke det viktigste for meg i denne saken. Det viktigste var å få frem at det han gjorde ikke var greit.

Dommen: Kun å foreligge skade og sjikanehensikt

I dommen kommer det frem at retten konkluderer med at den siktede «forsettlig har fremsatt en rekke ærekrenkende ytringer som er egnet til å krenke Vareides æresfølelse og omdømme».

De skriver videre at det ikke er ført sannhetsbevis, og at det foreligger klart kritikkverdig forhold fra 19-åringens side vedrørende innhentelsen, vurderingen og videreformidlingen av beskyldningene.

Dommeren mener heller at det ikke er dokumentert noen «allmenne interesser eller andre gode grunner» for videoene 19-åringen har lagt ut:

«..tvert imot ser det ut til kun å foreligge skade og sjikanehensikt».

Fakta: Fakta om «exposed»-videoer * Trend startet blant amerikanske Youtube-brukere. Går ut på å henge ut navngitte personer med sladder og anklager om alvorlige, ofte kriminelle, forhold. * Sladderen genererer mange klikk og dermed reklameinntekter til brukeren, og spres ofte videre gjennom andre Youtube-kanaler. * Avsenderen distanserer seg ofte fra budskapet ved å merke videoen som humor eller satire på en plakat i forkant av videoklippet eller i beskrivelsen av videoen. * YouTube ved Google Norway opplyser til NRK: «YouTube har klare retningslinjer som forklarer hvilket innhold som er akseptabelt å legge ut på YouTube. Vi håndhever disse retningslinjene nøye, og vurderer flaggede videoer i hvert enkelt tilfelle og fjerner alt innhold som bryter reglene. Videoer som ikke er i strid med retningslinjene våre, forblir på nettstedet.» * «Flagging» er Youtubes rapporteringssystem der seere kan merke innhold de mener strider mot retningslinjene. I tillegg har YouTube algoritmer for automatisk flagging av videoer basert på søkeord og annen merking. (Kilde: NRK, YouTube, NTB)

– Problematisk å betale

Aftenposten har fredag formiddag vært i kontakt med 19-åringen som forteller at han er svært fornøyd med dommen:

– At summen ble så mye lavere enn det i utgangspunktet var bedt om, er jeg glad for, sier han og fortsetter:

– Jeg har full forståelse for hvordan retten har måtte forholde seg til faktum i saken. Jeg kunne ikke føre vitner i saken på grunn av kildevern, så at de kom frem til denne vinklingen og oppfatningen forstår jeg.

– Hvordan har du tenkt å betale de 140.000 kronene?

– Det blir problematisk å betale, og jeg har ingen løsning på dette nå.

– Hva med videoene, skal du ta dem vekk fra Youtube-kanalen din?

– Jeg regner med at denne dommen kommer til å bli sendt inn til Youtube, og at de vil ta dem ned selv.

– Så du vil ikke selv ta dem vekk?

– Nei, dette er en prinsippsak for meg ettersom jeg ikke hadde mulighet å stille med vitner elller advokat. Så jeg står på mitt, men har full forståelse for retten.

– Nye anklagevideoer ute

Den saksøkte youtuberen har laget flere videoer som kan plasseres i den såkalte «exposed»-sjangeren. Den går ut på at brukere publiserer det man hevder er avsløringer som andre youtubere ikke ønsker skal komme ut.

Det er tre slike videoer som var utgangspunktet for rettsaken.

– Nå er det slik at flere har hengt seg på anklagene til 19-åringene. De står ansvarlig for dette selv, så vi vil vurdere å gå til sak mot disse dersom de ikke fjerner videoene, forteller Vareide.