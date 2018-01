Tirsdag formiddag ble nominasjonene til årets Oscar-utdeling offentliggjort. Da ble det klart at det er The Shape of Water som er nominert til desidert flest priser med 13 nominasjoner, og da i flere gjeve kategorier som:

Beste film

Beste regissør – Guillermo Del Toros

Guillermo Del Toros Beste kvinnelige hovedrolle – Sally Hawkins

– Sally Hawkins Beste originalmanus

Beste mannlige birolle – Richard Jenkins

Filmen handler om den stumme kvinnen Eliza Esposito (Sally Hawkins), som arbeider i et avsidesliggende statlig amerikansk laboratorium der hun forelsker seg i en monsterlignende skapning som gjemmer seg der.

En som jubler litt ekstra nå, er den danske filmfotografen Dan Laustsen – han er nemlig nominert til Oscar i kategorien beste fotografering for The Shape of Water.

– Det er enormt tilfredsstillende å bli nominert for noe man er stolt av, og The Shape of Water er bare et mesterverk på alle måter, sier Laustsen til NTB.

Det er kun tre andre filmer som har hatt flere Oscar-nominasjoner gjennom tidene – La La Land (2016), Titanic (1997) og Alt om Eva (1950). De var alle nominert i 14 ulike kategorier.

Fakta: Filmene med flest Oscar-nominasjoner 2018 The Shape of Water – 13

Dunkirk – 8

Three Billboards outside Ebbing, Missouri – 7

Darkest Hour – 6

Phantom Thread – 6

Blade Runner 2049 – 5

Lady Bird – 5

Call Me by Your Name – 4

Get Out – 4

Mudbound – 4

Star Wars: The Last Jedi – 4

De mestselgende filmene er ikke nominert til de gjeveste prisene

Av fjorårets kinofilmer som tjente inn mest penger i USA, finner vi på topp tre:

Det spesielle med denne topplisten er at for første gang på nesten 60 år er dette filmer som har en kvinne i hovedrollen, skriver The Wrap.

Sist gang dette skjedde var i 1958. Da var det filmene South Pacific, Auntie Mame og Cat on a Hot Tin Roof som lå på toppen av listen.

Men selv om dette er populære filmer blant publikum, fikk ingen av dem nominasjoner i oscarkategoriene som anses å være gjevest.

Star Wars fikk totalt fire nominasjoner i kategoriene Beste originalmusikk, Beste visuelle effekter, Beste lydmiks og Beste lydredigering, mens Skjønnheten og udyret fikk to: Beste produksjonsdesign og Beste kostymedesign.

Wonder Woman fikk ingen.

Disney/ SF Norge

Populære filmer i Norge

Ser man på Kinotoppen, listen som viser hvilke kinofilmer som er sett mest her i Norge, finner vi både Star Wars: The Last Jedi og Skjønnheten og udyret inne på topp tre.

Wonder Woman fenget ikke like mange kinogjengere, og endte opp på en 18. plass på listen over 2017 mest populære filmer.

Svensk film nominert til Oscar

Tirsdag ble det klart at filmen The Square er nominert til beste fremmedspråklige film.

– Dette føles veldig bra, for det er så mange som har jobbet for dette i USA. Det holder ikke bare å lage en god film, fortalte regissør Ruben Östlund til den svenske avisen Aftonbladet like etter kunngjøringen.

Den svenske filmen konkurrerer nå mot A Fantastic Woman (Chile), The Insult (Libanon), Loveless (Russland) og On Body and Soul (Ungarn).

Men ingen nominasjon til Norge

I slutten av desember ble det klart at Kayayo som en av ti andre kort-dokumentarer hadde kommet til selve semifinalen til Oscar-statuetten. Det ble også endestoppet for Oscar-drømmen.

– Det hadde selvfølgelig vært kjempestas å komme til Hollywood, men det har vært fantastisk bare å komme på den shortlisten, sier manusforfatter og regissør Mari Bakke Riise til Aftenposten etter at nominasjonene var klare.

Filmmusikken til kritikerroste Thelma sto også på trappene til en Oscar-statuett. I konkurranse med 141 andre filmer ble nåløyet for trangt, men komponist Bård Fløttum satte pris på anerkjennelsen.

– Det er helt sprøtt å være nevnt i samme liste som flere store komponister. Spesielt siden jeg lager filmmusikk som ikke er så utadvendt, sa Fløttum til Aftenposten før annonseringen.

Årets Oscar-utdeling finner sted natt til 4. mars, norsk tid.