«Crazy Rich Asians» er forførende virkelighetsflukt med en bitter ettersmak

Den romantiske komedien Crazy Rich Asians har fått mye ros for å ha et asiatisk rollegalleri, men mye kritikk for likevel å være for hvit. Det man heller burde satt spørsmålstegn ved, er fremstillingen av den ekstreme rikdommen og det abnorme forbruket, som skildres uten en kritisk tanke.

Romantiske komedier er, i likhet med pornofilmen, en sjanger med et klart mål. Crazy Rich Asians vil ikke at du skal tenke. Den vil forføre deg, få deg til å sveve på en rosa sky og drømme om ridderen på det hvite hesten – eller limousinen. Det greier den så det holder – høyt oppe på surfebrettet på toppen av et luksushotell i Singapore.