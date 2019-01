«Det er helt på jordet at en Tesla-ulykke som forårsaker en brukket ankel skaper førstesidenyheter, mens de 40.000 som dør i bilulykker hvert år i USA nesten ikke får noen dekning,» tvitret Elon Musk i fjor sommer. Er han overfølsom for kritikk, eller har han et poeng?

Trafikkforsker Arvid Aakre ved NTNU mener det ikke er urealistisk å tro at selvkjørende biler på lang sikt kanskje kan redde livet til 95 av 100 som ellers vil bli drept. Likevel tror han at det kan ta flere tiår før teknologien blir realisert, og at det først vil skje lenge etter at teknologien kan spare flere liv enn den tar.