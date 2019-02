Det kan være artig med kyborger, men jeg foretrekker nå allikevel en gang mennesker av kjøtt og blod. Kall meg gjerne gammeldags.

Men hvis maskinene likevel skal være menneskelignende og ha egenskaper som ligner på våre, må det være på et høyt fungerende nivå - for eksempel Blade Runner 2049. Det er begrenset hvor fascinert jeg blir av enda et par robothender med fantastiske egenskaper, eller av nok en kjemperobot med menneskelignende hode, det må jeg bare være ærlig å innrømme.