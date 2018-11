«Likestillingsparadokset» er blitt et hett tema etter at den kanadiske psykologiprofessoren og youtube-fenomenet Jordan Peterson holdt to utsolgte foredrag i Norge.

I rike, likestilte land der kvinner og menn har stor frihet, velger man i større grad kjønnstypisk utdanning og jobb, mener den berømte psykologiprofessoren. Han antar at dette kommer av at menn og kvinner er ulike av natur.