«The party:» Skuespillerne briljerer

Når den intellektuelle eliten og liberale venstresiden kaller inn til fest, er det ikke unaturlig å tro at det kan se ut som en scene fra Sally Potters The party. Vakre, arrogante, smarte og snakkesalige mennesker samles for å feire Janet (Kristin Scott Thomas) som har sikret seg en ministerpost. Karrièren er på topp og tertene satt i ovnen klar til kveldens gjester. Fasaden er perfekt inntil videre.

Det som følger er småmorsomme, frekke og til tider ondskapsfulle observasjoner av personlig havari mens hemmelighetene triller ut av skapet.

Sally Potter har bakgrunn i koreografi, performance kunst og den eksperimentelle filmen. Med Orlando (1992) nådde hun ut til et bredere publikum med sin kunst. Her lot hun Tilda Swinton spille både mann og kvinne mens hun avkledde stereotype kjønnsrollemønstre.

Klaustrofobisk

fidalgo

Det er det britiske klassesamfunnet som blir avkledd i The party. For selv om man er en forkjemper for et offentlig helsevesen, farer alle idealer ut vinduet når man får en diagnose. Da hopper man glatt ut av helsekøen og inn i det private. Men det er ikke samfunnssatiren som er best eller skarpest i filmen. Den kan til tider bli noe overtydelig. Potter er best når hun dissekerer forholdet mellom karakterene og lar mesterlige skuespillere briljere.

Den klaustrofobiske og intense stemningen mellom de forskjellige gjestene er filmens kjerne. Fra det lesbiske paret som venter tre barn ved hjelp av moderne og dyr teknologi, via en tysk selvhjelpsguru, en finansfyrste på randen og ikke minst festens kyniker og sannsiger, April. Hun har de beste dialogene og spilles av en Patricia Clarkson i storform.

Fornøyelig og velspilt

fidalgo

Filmen har noen Woody Allenske vibber idet karakterene strippes ned, og avsløringene og nevrosene trer frem. Kan det være at det er fordi den er filmet i svart/hvitt? I Potters film fører det til at karakterene virker mer avkledde, nakne og ubeskyttet når fasaden rakner.

The party er ikke en spesielt dyp eller original film. Du kommer aldri helt under huden på festens gjester. Middelklassens sammenbrudd er et kjent tema både på teaterscenen og i film, men filmen er fornøyelig og meget velspilt.

Et stort minus er at slutten er altfor brå. Den er nok ment som et sjokk, men fremstår i stedet som påklistret og uforløst.