«It seemed more important to you to remove the text on the outside than the pigs on the inside.»

Slik lød teksten som møtte ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) på vei opp trappen til sine kontorer fredag 8. mars. Teksten minnet mye om den flengende kritikken som dukket opp i skolegården første dag etter ferien i august i fjor, der skolens håndtering av varslene om seksuell trakassering var blant temaene.