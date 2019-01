– Vi bønder er nok hardhudet og må tåle en del, men språkbruken bidrar ikke til konstruktiv og fruktbar debatt, sier storfebonde Lars Halvor Stokstad Oserud (32).

A-magasinet hadde 3. januar en sak om trenden med å spise mindre kjøtt. Omtanke for dyrene, hensyn til egen helse og klima oppgis som grunner til at mange ikke ønsker å spise kjøtt. Enkelte mener at å drepe dyr er umoralsk.