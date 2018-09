En tenåring med øreklokker og baseballcaps hilser kameratene tvers over Vårvädertorget og mottas med hoiing. En slitt mann døser på sin elektriske rullestol utenfor dagligvarebutikken hvor to mødre i hijab loser en ungeskokk til iskrem. Slanke menn i for store dressjakker drikker kaffe og ser på en renholdsarbeider i signalfarger feie opp sneiper under overvåkingskameraene.

For utenforstående virker Biskopsgården like ulastelig som det meste av Sverige, med sine velpleide grøntområder og brosteinslagte torg. Men dette er ett av Sveriges treogtyve «særskilt utsatte områder».