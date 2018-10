For mange har nå stemmen på øret overtatt for papirboken. I strømmetjenestene Storytel, Fabel og Ebok.no Pluss, får du kjøpt hundrevis av lydbøker billigere enn for prisen av én papirbok.

Riktignok legges ikke bøkene ut før opptil ett år etter utgivelse. Tilbudet av lydbøker er også mindre enn tilbudet av papirbøker. Men strømmetjenester for norske lydbøker vokser, omtrent ti år etter at Spotify revolusjonerte musikkbransjen.