24. april 1974: Den danskfødte spanske diplomatfruen Anni Iranzo (31) blir funnet drept i sitt hjem i Dagaliveien. Drapet har kun ett vitne – diplomatparets fireårige datter Maria.

En amerikansk kvinne som tidligere har hatt et forhold til diplomatfruens ektemann blir raskt utpekt som hovedmistenkt og deretter tiltalt for forsettlig drap. Sjalusi ble angitt som motiv for drapet.