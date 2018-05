Nesten 1,4 millioner så Eurovision-finalen

Lørdag kveld var nasjonen nok en gang samlet for å se finalen i Eurovision Song Contest på NRK1, denne gang fra Lisboa. Israelske Netta vant med sin energiske låt «Toy», mens norske Alexander Rybak havnet på en mer skuffende 15. plass.

Dette fikk 1.370.000 seere med seg.

Dette gir en markedsandel på 84 prosent blant alle seere mellom 10 og 79 år. Beskjedne 10.000 seere valgte for øvrig å se sendingen på nett.

Seeroppslutningen er for øvrig nesten den samme som i fjor, da andelen var på 78 prosent. Selv om finalen holdt seg på samme nivå, opplevde NRK en stor økning med Alexander Rybak i semifinalen torsdag. Den ble sett av 1.003.000 tittere, noe som er over 40 prosent flere enn for den «norske» semifinalen i fjor.

Armando Franca / TT NYHETSBYRÅN

Skiftende tall fra år til år

Det er naturlig å sammenligne årets seeroppslutning med tidligere år. Fjorårets finale med JOWST i Kiev hadde et snitt på 1.354.000 seere og en andel på 78 prosent. På toppen av dette så 24.000 finalen på nett.

I 2016 klarte ikke Agnete Johnsen å gå videre fra semifinalen, og dermed stupte interessen for selve finalen. Det hadde 889.000 seere. Finalen i 2015 med Kjetil Mørland og Debrah Scarlett ble fulgt av hele 1.681.000 seere.

Rekorden over alle er likevel Alexander Rybaks forrige finaledeltagelse, i Moskva i 2009. Da fulgte 2.003.000 seere Rybaks ferd mot seier. Ifølge Kampanje gikk den NRK-sendte finalen inn på en niendeplass på listen over de mest sette programmene på norsk tv siden man startet med elektronisk måling i 1992.