I en debatt i regi av Aftenpostens redaksjonsklubb onsdag ettermiddag sa Resett-redaktør Helge Lurås at det var en lettelse da Aftenposten begynte å skrive om Trine Skei Grande-saken i januar.

Venstre-leder Grande var i ferd med å bli kulturminister, og kommenterte saken indirekte i et Aftenposten-intervju. Det skjedde ti dager etter at Resett var først ute med å omtale Grandes intime omgang med en 17 år gammel gutt i et bryllup i Trøndelag i 2008.

– Vi ønsket å få flere på banen i den saken, men ikke fordi vi ønsker anerkjennelse fra dere i mainstream media. Vi er reelt kritiske til det dere driver med, og ser ikke på dere som en gullstandard, sa Lurås onsdag.

Tema for debatten var hvordan nye medier påvirker journalistikken. I panelet satt også nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten og administrerende direktør Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius.

– Ikke naturlig for oss å sitere Resett

Strøm-Gundersen ble spurt om hvorfor Aftenposten ikke begynte å skrive om Grande-saken umiddelbart etter at Resett hadde publisert sin første sak.

– Problemet var at Resett hadde mange anonyme kilder fra starten. Det var ikke naturlig for oss å sitere dem, på samme måte som vi ikke siterte VG eller Dagens Næringsliv på de første sakene om Trond Giske, sa Strøm-Gundersen.

Hun understreket at Resett fint kan brukes som kilde til informasjon, men at Aftenposten må gjøre sine egne undersøkelser.

– Når det kommer frem at Resett skal ha forsøkt å betale kilder for informasjon, understreker det behovet for at vi gjør våre egne undersøkelser, sa Strøm-Gundersen.

– Jeg har ikke noe problem med å forstå at man ikke siterte oss helt i starten, men jeg hadde kanskje forventet at dere hadde begynt å grave i saken og ringe kildene selv, svarte Lurås.

Espedal, Jan Tomas

– Vi er kanskje litt slakkere

Under debatten fikk Lurås også kritikk for slumsete omgang med presseetikken i den første saken om Grande, blant fordi Grande selv ikke fikk komme til orde.

– Vi har etter hvert lært mer om hvordan dere andre jobber. Jeg mener dere opererer med ulike standarder på ulike saker. Det kan nok være riktig at vi har løst opp litt når det gjelder noen av kravene som dere stiller til dere selv, sa Lurås.

Han påpekte at de ikke tok noen sjanser i Grande-saken, og at han med sin bakgrunn fra etterretningen er vant med å sy sammen informasjon fra ulike kilder for å finne ut hva som er sannsynlig.

– Vi hadde ikke skrevet saken hvis ikke vi var sikre på de viktigste trekkene. Men der etablerte medier lett blir sittende fast når den ene parten nekter å si noe, er vi kanskje slakkere, sa Lurås.

Mener mye sto på spill

Lurås sa videre at det var viktig å få ut saken om Grande mens hun var på vei inn i rollen som statsråd.

– Blant annet fordi det er en type sak som kan brukes som pressmiddel. Det er nasjonale interesser som spiller inn. Vi vurderte det slik at mye sto på spill. Det var ikke tvil hos meg om at den stemte, selv om Grande ikke hadde uttalt seg. Men jeg er klar over at vi brøt Vær varsom-plakaten, sa Lurås.

Vær varsom-plakaten er pressens etiske regelverk.

– Reglene i Vær varsom-plakaten er godt gjennomtenkte, og vi etterstreber å forholde oss til dem. Det er uansett ikke etikken som er min kritikk mot mainstream media. Vi får ofte høre at vi har en agenda, men det har dere og. Dere vil bare ikke innrømme det, sa Lurås.

Mer om Helge Lurås og alternative norske medier: Disse tre kontroversielle redaktørene er enige om én ting: Norge er ute å kjøre.

– En del dører er slått opp

Lurås ble deretter spurt hva han mener er agendaen til de etablerte mediene i Norge.

– Den går på synet på verden og på menneskets plass i verden, for å si det helt grunnleggende. De fleste i mediene har en akademisk, samfunnsfaglig utdannelse. Der har det vært en tradisjon de siste tiårene for å mene at man kan forme mennesker mer enn man kan. Der bommer dere. Så det er egentlig først og fremst er kritikk av akademia, og det gjelder særlig i spørsmål om innvandring og islam, sa Lurås.

Han fortalte at Resett går i retning av å dekke innvandring og islam i mindre grad.

– Hovedgrunnen er at opinionen er annerledes nå enn for bare to-tre år siden. En del dører er slått opp. Situasjonene nå er at folk begynner å se at vi har et stort problem, men ingen løsning. Så da handler det om å finne ut hvordan vi kom i denne situasjonen, og hva som må gjøres, sa Lurås.