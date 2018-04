Nytt kunstneropprør mot ny åndsverklov

15. mai skal et lovforslag om ny åndsverklov endelig behandles i Stortinget, og 8. mai leverer familie- og kulturkomiteen sin innstilling. Dette får landets kunstnerne ut på barrikadene igjen i en blanding av frustrasjon og frykt.

Ny åndsverklov skulle vært vedtatt i fjor, men ble utsatt. Mye på grunn av kunstnerprotester gjennom kampanjen #utenmusikk, der man særlig reagerte på lovforslagets paragraf 71.

Den sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom kunstneren er i et ansettelsesforhold.

Paragraf 71 er fortsatt med

Etter protestene sa daværende komitéleder Svein Harberg (H) til NRK at politikerne ville ta bort paragrafen, men kunstnerne og deres organisasjoner føler seg nå likevel ikke trygge på at det skjer.

– Paragrafen er fremdeles med i lovforslaget, og det er forunderlig siden alle, inkludert daværende kulturminister, var tydelige på at den skulle bort, sier daglig leder Elin Aamodt i GramArt til Aftenposten.

Siden protestene i fjor er det valgt ny kulturkomité på Stortinget, og nå er det Geir Jørgen Bekkevold (KrF) som er saksordfører. Han bekrefter at det ikke har skjedd endringer i lovforslagets tekst til nå, men at dette blir en del av forhandlingene frem mot innstillingen.

– Jeg vil ikke forskuttere komiteens behandling og si noe om de forskjellige partienes ståsted, men vi jobber selvfølgelig mot å komme til et fornuftig forlik i denne saken, sier Bekkevold.

Han var ikke kjent med det nye kunstneropprøret som er på gang for å påvirke medlemmene.

Kyrre Lien

– Som om skiforbundet får Johaugs premiepenger

Onsdag lanserer kunstnerne nemlig en ny aksjon mot den nye åndsverkloven. Bak står over 50 kunstnere og organisasjonene Norsk Skuespillerforbund, Norske Filmregissører, NOPA, GramArt og Grafill.

De åpner en nettside, åndsverkloven2018.no, og lanserer bok med bare blanke sider, der den nye åndsverkloven får plass om den blir god nok. I boken står det nå kun en rekke fotnoter der kunstnerne forteller hvor viktig en ny lov vil være for dem.

Blant disse er artist og låtskriver Odd Nordstoga, som blant annet har laget musikk for NRK.

– Vi komponister og tekstforfattere har, slik det er i dag, rett til å eie våre egne sanger. Det høres vel rimelig ut? Alle forstår jo at det ikke kan være slik at Therese Johaug får førstepremie og så går sjefen i Norges Skiforbund opp på pallen og tar imot pengepremien. Slik kan det heller ikke være i musikken og kunsten. Det håper jeg at Stortinget forstår, sier Nordstoga.

– Norge var blant de første i verden med en åndsverklovgivning allerede i 1741, og siden har all norsk kunst vært skapt under disse grunnverdiene. Å utfordre åndsverklovens grunnleggende premiss nå er fullstendig historieløst, skriver regissør og manusforfatter Joachim Trier.

– Jeg skaper for å leve. Lover skapes for å beskytte, skriver artist og låtskriver Nosizwe.

Kunstnere som plunder og heft. Åndsverkloven er blitt gammeldags og skal revideres. Hvem tjener på det, spør Synne Skouen.

– Kunstnerne må eie eget innhold

De tre får støtte av GramArt.

– Loven skal sikre at norske kunstnere skal kunne leve av det de skaper. Slik lovforslaget er nå, vil ikke deres interesser vernes i tilstrekkelig grad. Vi krever at Stortinget nå vedtar en åndsverklov som ivaretar interessene til norske kunstnere. Det er det minste man kan forlange av våre kulturpolitikere, sier Elin Aamodt.

Hun frykter at store næringsaktører i kulturbransjen har lobbet hardt mot komiteen i denne saken. Dette kan være produksjonsselskaper som NRK, TV2, Discovery, Virke, Telenor og Disney Channel, som skal ha vært tydelige stemmer i høringsrundene.

Den nye kunstnerprotesten retter seg mot tre punkter i den nye loven: Spesialitetsprinsippet, at en overdratt rett til å bruke et verk på en bestemt måte ikke gir oppdragsgiver rett til å bruke det på andre måter, retten til rimelig vederlag og fjerning av paragraf 71.

– Et nytt lovforslag må ikke svekke kunstnernes forhandlingsposisjon. Politikerne må vedta en lov som sikrer kunstnernes rettigheter og inntekter, alt annet vil ikke være bærekraftig, sier Elin Aamodt fra GramArt.