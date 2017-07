Rekordstort inntak til høyere utdanning

– Mens mange nyter sommeren, venter titusenvis av unge på svar om hvordan fremtiden skal bli, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nå trenger de ikke vente mer. Onsdag formiddag la kunnskapsministeren frem resultatene av årets Samordna opptak til høyere utdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Både antall søkere og tilbud om studieplasser har fortsatt å øke. 94.101 søkere som fikk tilbud om studieplass i hovedopptaket.

Flere kvalifiserte søkere

Av de 134.330 søkerne til høyere utdanning gjennom Samordna opptak var 117.488 søkere kvalifisert, noe som er en økning på 4,4 prosent. Av de kvalifiserte søkerne fikk omtrent 80 prosent tilbud om studieplass.

– Flere kvalifiserte søkere øker konkurransen på studiene, det er godt nytt. Det er ikke realistisk og heller ikke ønskelig at alle kommer på førstevalget sitt, sier Røe Isaksen.

Søkertallene til høyere utdanning i Norge har økt jevnt de siste ti årene, og da søknadsfristen gikk ut 15. april var det nok en gang rekordmange søkere.

Av de mange søkerne kom rundt 6 av 10 inn på førstevalget sitt.

Enkeltstudiet som hadde størst økning i søkertall var lektorutdanningen med 12,6 prosent flere søkere enn i fjor.

Fakta: Samordna opptak Søknadsfristen til universiteter og høyskoler gikk ut 15. april. Søknaden skjer gjennom Samordna opptak og alt foregår elektronisk. Man kan søke flere studier i prioritert rekkefølge, men får bare ett tilbud om studieplass. Hovedopptak er 20. juli, og søkeren må svare på tilbudet innen 26. juli. De som ikke får plass i hovedopptaket kan stå på venteliste. Når noen takker nei til en studieplass, får andre tilbud om plassen. Suppleringsopptaket skjer 29. juli, og svarfristen er kort. Deretter er det etterfyllingsopptak til ledige studieplasser frem til studiestart. 134.330 personer søkte om studieplass i år. Det er 55 831 studieplasser til fordeling. Antall søkere pr. studieplass er 2,44 i år, i fjor var det 2,42. Det samordnede opptaket dekker hoveddelen av opptaket til grunnutdanninger i Norge. Enkelte høgskoler har imidlertid ikke opptak gjennom SO, men tar opp til sine grunnutdanninger lokalt. (Kilde: NTB/ Samordna opptak)

Flere tilbud enn studieplasser

Totalt var det 55.831 studieplasser som skulle fylles på 1303 ulike høyere utdanninger. Det betyr at studiestedene har overbooket med mer enn 38.000 studenter.

– Det kan synes dristig å gi tilbud til så mange, sier Geir Sverre Andersen, avdelingsleder i Samordna opptak.

Men dette er basert på erfaring, ifølge Samordna opptaks nettsider.

Grunnen er at mange svarer nei eller ikke møter opp på studiet. Derfor får flere søkere positivt svar enn det er plass til, slik at det skal være nok studenter som møter opp første studiedag.

Medisin på topp - i år igjen

Høyest poenggrense for å komme inn ved opptaket 2017 har medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Her måtte søkerne ha 68,5 karakterpoeng for å komme inn.

Medisinstudiene ved NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø følger etter på listen. I mange år har medisinstudiet vært landets vanskeligste å komme inn på. Det eneste som har endret seg noe, er rekkefølgen mellom de ulike universitetene.

Sjekk hvilke studier som var vanskeligst å komme inn på i tabellen under:

Lærested Studium Poengkrav (ordinærkvote) UIO Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst 68,5 UIO Medisin, Oslo, profesjonsstudium, vår 67,5 NTNU Medisin 66,9 UIB Medisin 66,4 UIT Medisin 66,2 UIO Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, høst 66,1 UIO Odontologi 65,3 UIB Odontologi 64,5 UIT Odontologi 64,3 UIO Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, vår 64,3 NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 64 NTNU Psykologi, profesjonsstudium 63,6 UIB Psykologi, profesjonsstudium 63,6 NMBU Veterinærstudiet 62,1 UIO Informatikk: digital økonomi og ledelse 62,1 NTNU Nanoteknologi 62 HIOA Økonomi og ledelse 61,6 UIO Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, høst 61,3 HIOA Økonomi og ledelse, deltid 61,1 NTNU Kybernetikk og robotikk 60,3

For søkerne i førstegangskvoten går mange av de samme studiene igjen. Det vanskeligste studiet å komme inn på med førstegangsvitnemål var nanoteknologi ved NTNU.

Lærested Studium Poengkrav (førstegangskvote) NTNU Nanoteknologi 61 NTNU Medisin 60,8 UIO Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst 60,2 NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 59,6 NTNU Fysikk og matematikk 59,4 NTNU Kybernetikk og robotikk 59 UIB Medisin 58,8 UIO Medisin, Oslo, profesjonsstudium, vår 58,8 UIT Medisin 58,5 NTNU Datateknologi 57,2 UIO Odontologi 56,8 UIT Odontologi 56,7 UIO Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, høst 56,6 NTNU Psykologi, profesjonsstudium 56,4 UIB Medisinsk teknologi 56,3 NTNU Bioteknologi, Trondheim 56,1 UIB Odontologi 56,1 NTNU Biologi og kjemi, realfag 56 UIB Psykologi, profesjonsstudium 55,3 NMBU Veterinærstudiet 55,2

Det aller mest populære studiet i 2017 – målt i søkertall – var master i rettsvitenskap (jus) ved Universitetet i Oslo med 1834 søkere, tett fulgt av siviløkonomutdanningen ved Norges Handshøyskole (NHH) og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

Langt flest søkere til helsefag

Helsefag er det klart største utdanningsområdet, med mer enn 38.000 førstevalgssøkere. Av disse fikk 16.300 tilbud om studieplass.

Kunnskapsministeren påpekte at behovet for personer med ulike helsefaglige utdanninger bare vil øke fremover.

– Vi trenger flere gode sykepleier, og yrket blir stadig mer populært. De siste to årene har 22 prosent flere søkere hatt sykepleierutdanning som sitt førstevalg, sier Røe Isaksen.

Den største økningen var imidlertid til utdanninger innen informasjonsteknologi med 30,7 prosent flere søkere enn i fjor.