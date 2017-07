Ser du godt nok etter, kan kunst ute i naturen gi deg helt nye perspektiver.

Her er tre kunst- og natur-anbefalinger fra Aftenpostens kunstanmelder, Kjetil Røed.

Gressholmen: Mennesket i naturen

Ida Aurora Høiklev Ribu

Prussian Blue

Nye Gressholmen Kro

21. juli–4. august

Gressholmen har et unikt planteliv, men hvordan kan naturinntrykkene best bearbeides? Enklest er det jo med mobilkameraet, men finnes det ikke måter som bringer oss tettere på naturen?

Høiklev Ribu bruker den fotografiske teknikken cyanotypi, som ble mest anvendt av vitenskapsfolk som John Herschel og Anna Atkins på 1800-tallet. Etter noen strøk fremkallingsvæske kan planter og blader legges rett på papiret, helst i klem mellom to glassplater. Ute i dagslys ser vi avtrykket i løpet av noen minutter. Bakgrunnen blir dyp, prøyssisk, blå,derav utstillingens tittel.

På Nye Gressholmen Kro viser Ribu flere slike bilder av øyas planteliv – men det kommer også andre elementer inn i bildene. Bildet av naturen veves nemlig sammen med fragmenter fra menneskets verden: silhuetter av to som snakker sammen (?) og rudimentære språktegn som kan minne om kileskrift eller hieroglyfer, snirkler seg inn blant omrisset av vekstene.

Rudi viser at selv de enkleste naturportretter vil ha rester av noe menneskelig i seg. Jeg liker denne enkle påminnelsen: Uansett hvordan vi nærmer oss skog og planter, vil den speile hvordan vi ser på den.

Når du i tillegg kan ta en titt på Gressholmens flora selv – og gruble over naturens mysterier med en pils på Nye Gressholmen kro – skulle dagen være reddet.

Nesodden: Kunst som titteredskap

Wildlife Skulpturpark

Nesoddparken

24. juni, 2017–24. juni, 2020

Kjetil Røed

Når vi drar ut i naturen, kan vi se mye flott, men hvor nøye ser vi, egentlig? Vi ser et tre, men ser vi ordentlig på dette treet, det du har fremfor deg? Ser vi skikkelig på disse blomstene og denne haugen med kongler som har trillet ned i en liten grop ved stammen?

Det er alle detaljene, hvordan det ene treet skiller seg fra det andre, som jeg fascineres mest av når jeg er ute i det fri. Miksen av kunst og natur i den nye skulpturparken på Nesodden åpner for et skjerpet blikk for nettopp den enorme variasjonsrikdommen i naturen.

Gunvor Nervold Antonsen verk kan ved første øyekast se ut som snodig bladverk der det henger i et tre, men så skjønner vi at det er vevde tepper. Litt lenger inn i skogen står Steinar Haga Kristensens gjeng med humørsyke, skakke ugler i keramikk, og ikke langt unna dukker det opp gjennomsiktige plastrør med vann fra en vannpytt. Sistnevnte er Sandra Vaka Olsens Thirsty.

Når du slår deg ned på en av benkene i parken vil du overraskes av skilt hvor vi blant annet kan lese «Mitt navn: AlltidMedPåAlt».

Verkene skaper en flytsone hvor kunstens vrir på hvordan vi forventer å se naturen og skaper en mild forvirring, som får oss til å se en gang til.

Groruddalen: Kartlegger utdødde elver

Torgeir Husevaag

Elvebank

Verdensplassen, Groruddalen

Alltid åpen

Torgeir Husevaag

Gjennom tidens løp forandrer naturen seg: Landområder oversvømmes, mens nye dukker opp og elver forsvinner. Skoger vokser til, brenner opp, øyer dannes og forsvinner. Ofte skjer slike forandringer naturlig, men de siste tiårene skyldes de også menneskelig innblanding og klimaskifte.

I Husevaags Elvebank-prosjekt har kunstneren kartlagt elveløp som ikke finnes lenger i stein. I miniatyr kan vi spasere over dem, hoppe fra bank til bank. At all verdens forgangne elver samles under ett i Groruddalen utfordrer vanlige begreper om hva et sted er for noe – og minner oss om hvor viktig det er å ikke begrense horisonten til lokalmiljøet.

At det finnes et slikt kart der folk ferdes gir en fantastisk mulighet til å tenke over at naturen ikke varer evig, og at vi har et ansvar for å ta vare på den som fortsatt er der. For hvem vet? Kanskje Husevaag må hamre inn et kart over Lofoten her en dag.

Men hvis alle som leker, spiser lunsj, koser seg på gresset eller lufter hunder på Verdensplassen jobber for det motsatte, ja, da går utviklingen i riktig retning.